В Новосибирске проезд по улице Чигорина не будет открыт до 28 августа

В Новосибирске проезд по улице Чигорина будет недоступен для передвижения до 28 августа.

В Новосибирске улица Чигорина останется перекрытой до 28 августа. Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

Аварийным ремонтом теплотрассы занимаются рабочие ООО «НТСК». Изначально дорогу около дома №31А на Комсомольской улице перекрывали до 22 августа. К ремонтным работам приступили в начале лета.

В положенный срок работы закончить не успели, в связи с чем было принято решение о продлении ограничений. До завершения всех необходимых работ общественный транспорт будет ходить по измененной схеме. Речь идет об автобусах №9, 12, 43 и 96.

Отмечается, что автобусы №96, №9 и №12 следуют в объезд ул. Оловозаводская и Сержанта Коротаева через Тюменскую и Комсомольскую. Что касается автобуса №43, то он следует через Комсомольскую, Тюменскую, Оловозаводскую и Обогатительную на участке дороги от улицы Герцена до Урманова.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске улица Чигорина останется перекрытой до 22 августа.