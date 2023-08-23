Эксперт Таланов рассказал, как вычислить некомпетентного врача

Определить некомпетентного специалиста можно по склонности маркировать пациента такими терминами, как «больной».

Психолог Роман Таланов объяснил, насколько важно тщательно выбирать специалиста. По его словам, некомпетентного врача можно вычислить по склонности маркировать пациента такими терминами, как «больной», пишет RuNews24.ru со ссылкой на Life.ru.

Кроме того, психолог не разговаривает с пациентом сочувствующим тоном, напоминающим разговор взрослого с ребенком, подчеркнул эксперт.

Таланов добавил, что профессиональный психолог никогда не подаст вида, что в психике пациента что-то не так. Вместо этого он попытается выявить источник проблемы и только потом начать лечение.

Напомним, психолог назвала строгое правило в воспитании детей.