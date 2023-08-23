Евгений Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагнер»

Создатель частной военной компании Евгений Пригожин сделал заявление после попытки мятежа, произошедшей в июне текущего года.

Евгений Пригожин поделился первым видео после произошедшего в конце первого летнего месяца мятежа. На кадрах, судя всему, запечатленных на Африканском континенте, он подчеркнул, что ЧВК не перестала выполнять задачи и нанимать «настоящих богатырей».

Данных о точном местоположении нет. При этом на записи можно наблюдать пейзаж, напоминающий саванну. Кроме того, Пригожин сообщил о температуре 50 градусов со знаком плюс. По его словам, ЧВК «Вагнер» «делает Россию еще более великой на всех континентах и Африку более свободной».

В марте газета The New York Times отмечала, что от данной ЧВК на африканской территории находятся 3,5-4,5 тыс. бойцов. Ранее поступила информация о приостановке компанией набора новых бойцов.

Это видеообращение Пригожина стало первым после 24 июня, когда и произошла попытка мятежа. 29 июня он находился в Кремле, где разговаривал с главой российского государства Владимиром Путиным. 27 июля он находился в Санкт-Петербурге. В апреле Пригожин говорил, что государственные структуры препятствуют работе ЧВК в Африке.

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