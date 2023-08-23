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общество

Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года

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День завершения битвы на Курской Дуге в памяти русского народа отпечатался особо ярко, потому хорошей традицией стало поздравлять друг друга с этим днём, переломившим ход Великой Отечественной войны. Портал «Сиб.фм» подготовил подборку открыток и поздравлений в этим знаковым событием.

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 2

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве стал переломным для хода Великой Отечественной войны и положил конец паритету Германии. В 2023 году исполняется 80 лет со дня знаменательной победы.

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 3

Подвиг, что Вы совершили мы будем помнить всегда,

Перед Вашим мужеством мы преклоняемся на все времена!

Курская битва сложна, но немцев Вы остановили,

И в бежать фашистов с наших земель заставили!

Пусть годы прошли, но в памяти нашей вы останетесь,

И в нашей верности Вашим идеалам не обманетесь!

Сегодня дань памяти вам, герои, отдадим,

И Родину нашу, мы клянемся в обиду не дадим!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 4

В день воинской славы России поздравляем всех воинов — тех, кто стоит на страже нашей Родины. Ваше мужество и стойкость, сила и уверенность делают нас спокойнее. Мы знаем, что благодаря Вам и Вашему подвигу наши дети, наши родные всегда будут под надежной защитой. Мы всегда будем помнить тех, кто пал в бою на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны.

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 5

Курская битва – знаковая битва в страшной войне,

Мы никогда не забудем и помним и верны вдвойне!

Слава героям, что в этой страшной битве победили,

Пусть кровь вы свою за наш мир пролили!

Для нас Вы пример и хотим у Вас мужеству поучиться,

Чтобы и сегодня Родина могла нами гордиться!

Спасибо за мирное небо, и за великую Победу,

Ведь силы Ваши были уже на пределе!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 6

В этот день мы скорбим по тем, кто не вернулся с поля боя, отдав жизнь за нашу страну, за нас. Мы помним, и будем помнить великий подвиг советских воинов, мужественно и самоотверженно сражавшихся в Курской битве. И чествуем героев, которые сегодня среди нас. Огромное человеческое спасибо за вашу отвагу и смелость, за вашу любовь к родине и своему народу, за любовь к жизни!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 7

Курская битва мы помнить ее всегда будем,

И детям нашим расскажем и они не забудут!

Славно Вы фашистов но Курской дуге разгромили,

Стали их гнать с нашей страны миля за милей!

Подвиг всех известных и неизвестных солдат мы помним,

А если мир забудет, то мы ему напомним!

Пусть никогда наши дети не видят такую войну,

Спасибо герои за мирную жизнь, а не войну!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 8

В день воинской славы мы славим бойцов,

Что не жалели ни силы, ни кровь,

Что ради Родины шли на войну,

Что любят сильно родную страну!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 9

Пусть не гремят больше взрывы, не надо!

Мир и свет для нас лишь награда,

С днем славы воинской России поздравляю,

Успеха абсолютного желаю,

Пусть сбываются твои мечты,

В жизни будет больше красоты,

Пусть все ослепляет звонкий смех,

А в судьбе сопутствует успех!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 10

Пусть сегодня светятся глаза

От того, что празднует страна

День воинской славы и силы!

Сегодня кричим мы России:

«Спасибо тебе за бойцов,

За бесстрашную буйную кровь»!

Я тебя с этим днем поздравляю

И серьезно тебе я желаю:

«Ты с Россией всегда расцветай

И о доблести не забывай»!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 11

На Курской дуге произошло решающее сражение,

После этой битвы наши войска пошли в наступление!

Стали со страны фашистов захватчиков теперь гнать,

А сегодня всем поколениям об этом надо напоминать!

Ваш подвиг в наших сердцах останется навсегда,

И Вы в нашей памяти, поверьте будете во все времена!

Спасибо тебе простой русский солдат за победу,

Сегодня повод есть преклонить колени нашим дедам!

Фото Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года 12

Это был переломный момент в страшной, долгой войне,

И за это говорим Вам спасибо, солдаты, вдвойне!

Курская битва рубеж, что Вы с честью преодолели,

Хоть и ряды в нашей армии заметно тогда поредели!

Но фашистов с этих пор стали гнать с наших земель,

Освобождать все города, выгонять из деревень!

Мы подвиг Ваш всегда помнить, деды, будем,

И Родина Вас никогда, никогда не забудет!

#история #Россия #Новосибирск #солдат #события #танк #Великая Отечественная война
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Оксана Чешенок
журналист

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