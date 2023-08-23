Картинки и поздравления в День воинской славы 23 августа 2023 года

День завершения битвы на Курской Дуге в памяти русского народа отпечатался особо ярко, потому хорошей традицией стало поздравлять друг друга с этим днём, переломившим ход Великой Отечественной войны. Портал «Сиб.фм» подготовил подборку открыток и поздравлений в этим знаковым событием.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве стал переломным для хода Великой Отечественной войны и положил конец паритету Германии. В 2023 году исполняется 80 лет со дня знаменательной победы.

Подвиг, что Вы совершили мы будем помнить всегда,

Перед Вашим мужеством мы преклоняемся на все времена!

Курская битва сложна, но немцев Вы остановили,

И в бежать фашистов с наших земель заставили!

Пусть годы прошли, но в памяти нашей вы останетесь,

И в нашей верности Вашим идеалам не обманетесь!

Сегодня дань памяти вам, герои, отдадим,

И Родину нашу, мы клянемся в обиду не дадим!

В день воинской славы России поздравляем всех воинов — тех, кто стоит на страже нашей Родины. Ваше мужество и стойкость, сила и уверенность делают нас спокойнее. Мы знаем, что благодаря Вам и Вашему подвигу наши дети, наши родные всегда будут под надежной защитой. Мы всегда будем помнить тех, кто пал в бою на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны.

Курская битва – знаковая битва в страшной войне,

Мы никогда не забудем и помним и верны вдвойне!

Слава героям, что в этой страшной битве победили,

Пусть кровь вы свою за наш мир пролили!

Для нас Вы пример и хотим у Вас мужеству поучиться,

Чтобы и сегодня Родина могла нами гордиться!

Спасибо за мирное небо, и за великую Победу,

Ведь силы Ваши были уже на пределе!

В этот день мы скорбим по тем, кто не вернулся с поля боя, отдав жизнь за нашу страну, за нас. Мы помним, и будем помнить великий подвиг советских воинов, мужественно и самоотверженно сражавшихся в Курской битве. И чествуем героев, которые сегодня среди нас. Огромное человеческое спасибо за вашу отвагу и смелость, за вашу любовь к родине и своему народу, за любовь к жизни!

Курская битва мы помнить ее всегда будем,

И детям нашим расскажем и они не забудут!

Славно Вы фашистов но Курской дуге разгромили,

Стали их гнать с нашей страны миля за милей!

Подвиг всех известных и неизвестных солдат мы помним,

А если мир забудет, то мы ему напомним!

Пусть никогда наши дети не видят такую войну,

Спасибо герои за мирную жизнь, а не войну!

В день воинской славы мы славим бойцов,

Что не жалели ни силы, ни кровь,

Что ради Родины шли на войну,

Что любят сильно родную страну!

Пусть не гремят больше взрывы, не надо!

Мир и свет для нас лишь награда,

С днем славы воинской России поздравляю,

Успеха абсолютного желаю,

Пусть сбываются твои мечты,

В жизни будет больше красоты,

Пусть все ослепляет звонкий смех,

А в судьбе сопутствует успех!

Пусть сегодня светятся глаза

От того, что празднует страна

День воинской славы и силы!

Сегодня кричим мы России:

«Спасибо тебе за бойцов,

За бесстрашную буйную кровь»!

Я тебя с этим днем поздравляю

И серьезно тебе я желаю:

«Ты с Россией всегда расцветай

И о доблести не забывай»!

На Курской дуге произошло решающее сражение,

После этой битвы наши войска пошли в наступление!

Стали со страны фашистов захватчиков теперь гнать,

А сегодня всем поколениям об этом надо напоминать!

Ваш подвиг в наших сердцах останется навсегда,

И Вы в нашей памяти, поверьте будете во все времена!

Спасибо тебе простой русский солдат за победу,

Сегодня повод есть преклонить колени нашим дедам!

Это был переломный момент в страшной, долгой войне,

И за это говорим Вам спасибо, солдаты, вдвойне!

Курская битва рубеж, что Вы с честью преодолели,

Хоть и ряды в нашей армии заметно тогда поредели!

Но фашистов с этих пор стали гнать с наших земель,

Освобождать все города, выгонять из деревень!

Мы подвиг Ваш всегда помнить, деды, будем,

И Родина Вас никогда, никогда не забудет!