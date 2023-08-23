Массовая драка произошла ночью в центре Новосибирска

Около 20 человек участвовали в потасовке на Вокзальной магистрали в Новосибирске.

Ночью в центре Новосибирска произошла массовая драка. Видео с инцидентом опубликовано в паблике “АСТ-54”.

Как написали очевидцы, участники драки отдыхали в в баре «Doski» на Вокзальной магистрали и в какой-то момент между ними возник конфликт. Около 20 человек вышли на улице и дрались друг с другом на тротуаре. В какой-то момент некоторые участники потасовки переместились на проезжую часть.

Драка завершилась с приездом Росгвардии. Сотрудники ведомства растащили мужчин друг от друга.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО пока не комментировали данный инцидент.

Напомним, 12 августа двое пьяных тувинцев устроили драку в центре Новосибирска.