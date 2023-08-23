На кладбище в Новосибирске открыли памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске открыли мемориал в честь павших бойцов частной военной компании.

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище открыли памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». Официальная церемония состоялась 23 августа. Колонна из нескольких десятков автомобилей, украшенных российским триколором и флагами «ЧВК», двигалась в направлении кладбища. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Памятник был установлен еще в конце июля. На мемориале выбита надпись: «Здесь захоронены бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие за Родину». Слева от памятника находится траурный венок в цветах российского триколора и флагшток с флагом России. Справа – венок с символикой и флаг ЧВК на флагштоке.

Горожане уже начали приносить к мемориалу цветы.

Напомним, в Новосибирской области хоронят участника СВО, вытащившего с поля боя товарища.