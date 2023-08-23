На Советском шоссе в Новосибирске произошло жесткое ДТП

В Новосибирске после ДТП на Советском шоссе очевидцы заметили людей на асфальте.

В Новосибирске на Советском шоссе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Со слов очевидцев, столкнулись кроссовер Suzuki и универсал. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Кроме этого, проезжающие сибиряки увидели людей на асфальте. На месте ДТП работают экстренные службы.

Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.



Напомним, под Новосибирском два человека погибли в ДТП с КАМАЗом.