Новикомбанк профинансирует строительство лаборатории и учебного центра КРЭТ в Подмосковье

Концерн «Радиоэлектронные Технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию Ростех) построит в Раменском лабораторию для укрепления технологического суверенитета и производственно-учебный центр. Финансирование под проекты в размере 5 млрд руб. организует опорный банк Госкорпорации Новикомбанк. Соответствующее соглашение было подписано на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор Концерна «КРЭТ» Александр Пан.

Финансирование проектов будет организовано в рамках льготной государственной программы «Промышленная ипотека». По ее условиям юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на покупку зданий, строений, сооружений для промышленного производства.

«Выступая финансовым партнером Концерна, мы вносим свой вклад в развитие радиоэлектронного комплекса России. Надеемся, что реализация проектов по строительству образовательной инфраструктуры будет способствовать обучению высококлассных рабочих кадров, востребованных на рынке труда. Формирование кадрового потенциала позволит оперативно организовать выпуск технологически сложного оборудования», – прокомментировала председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

КРЭТ разрабатывает и производит системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, а также другие перспективные технологии для отечественных самолетов и вертолетов. Также предприятия концерна выпускают медицинскую технику и оборудование для ТЭК, транспорта и машиностроения. Отдельное направление работы холдинга – «зеленые» технологии. В частности, производство электрозарядных станций, в котором КРЭТ занимает лидерские позиции в отрасли.