Новосибирская область собирается делать станки из красноярских алмазов

Приоритетным направлением сотрудничества Новосибирской области и Белоруссии в сфере станкостроения является освоение и производство оборудования из алмазов.

Министерство науки Новосибирской области и белорусское ОАО «Институт Белоргстанкинпром» подписали соглашение о реализации «совместных проектов в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». Об этом сообщил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев 23 августа на форуме «Технопром».

Речь идет о производстве оборудования из алмазов Попигайского месторождения в Красноярском крае. Валентин Афанасьев, главный научный сотрудник лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, подчеркнул, что в настоящее время практически все алмазы приобретают в Поднебесной.

«Однако большую часть этой продукции составляет дешевая синтетика с обычной алмазной абразивной способностью, но низкой термической устойчивостью», — сказал он.

Что касается синтетических алмазов из КНР, то они используются для шлифовки тротуарной плитки, однако задействовать их при обработке трудношлифуемых материалов нельзя. А попигайские алмазы выдерживают работу при температуре плюс 250 градусов. Кроме того, они отличаются превосходной абразивной способностью. Сообщается, что Белоруссия изъявила готовность направлять в Новосибирскую область технологии и принимать участие в НИОКР, а российский регион ставит на компетенции по высокопрочным материалам, оптике, лазерам и позиционированию.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в рамках «Технопрома-2023» обсудили разработку аналога Спинразы.