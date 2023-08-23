В Новосибирске в рамках «Технопрома-2023» обсудили разработку аналога Спинразы

На форуме «Технопром-2023» в Новосибирске затронули тему актуальных проблем в биофармацевтике и биомедицине.

В Новосибирске в рамках форума «Технопром-2023» состоялась конференция, в ходе которой затрагивались значимые проблемы в биофармацевтике и биомедицине. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

На встрече обсуждали разработки инновационных биопрепаратов, включая создание аналога лекарства Спинраза зарубежного производства. Его задействуют для лечения спинальной мышечной атрофии. По словам Владимира Коваля, и.о. директора института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, в институте уже удалось добиться успехов в данной работе.

У специалистов есть возможность создавать нуклеиновые кислоты, и препарат можно будет применять как Спинразу. В настоящее время, как подчеркнул Коваль, за дозу такого препарата нужно отдать 125 000 долларов.

«Конечно, созданное у нас лекарство тоже не будет бесплатным, так как синтез нуклеиновых кислот до сих пор считается очень дорогой вещью», — сказал Коваль.

Он также отметил, что российский аналог может получить цену в 5-10 тыс. долларов. При создании аналога Спинразы, уточнил Коваль, основной проблемой является отсутствие в нашей стране разработок специальных синтезаторов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске компании КНР показали БПЛА на «Технопроме-2023».