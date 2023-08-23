В Новосибирске компании КНР показали БПЛА на «Технопроме-2023»

На «Технопроме-2023» в Новосибирске китайские компании продемонстрировали свои сервисы и технологии.

В рамках проходящего в Новосибирске форума «Технопром-2023» компании из Поднебесной ознакомили присутствующих со своими новинками. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Одной из таких компаний стала Huida Tech. Ее бизнес-менеджер Ли Бин подчеркнул, что компания представляет сервисы для БПЛА, которые задействуют для орошения полей, а также системы автоматического управления и мониторинга сельскохозяйственной техникой. Бин отметил, что привезти дрон на мероприятие в Новосибирске не получилось в виду его больших габаритов. При этом специалисты взяли с собой запчасти и софт для производства таких аппаратов.

По словам Бина, дроны способны транспортировать до 40 литров воды для орошения обширной территории полей. Он назвал беспилотные летательные аппараты высокоэффективными.

«Например, один такой дрон может орошать до 20 гектаров земли. Техника может летать и в ветреную, и в дождливую погоду. Он в разы дешевле крупной сельскохозяйственной техники, которая занимается поливом», — сказал Бин.

Кроме того, на форум прибыли представители Карамайского объединенного института передовых наук и технологий. Они поделились информацией о современных технологиях по переработке тяжелой нефти в чистую нефть. Представитель института Хайци Ли сообщила, что уже удалось наладить контакты с местными организациями. В рамках «Технопрома-2023» состоялась также конференция, участники которой затронули тему технологических и инвестиционных возможностей взаимодействия с региональными центрами Поднебесной.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на «Технопроме-2023» представили экспресс-тесты качества вина.