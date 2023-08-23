Новосибирский метрополитен подал иск на 208 млн рублей к подрядчику «Спортивной»

У подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске через суд требует более 200 млн рублей.

В Новосибирске компания «СпецТрансСтрой» является подрядчиком по строительству новой станции метро «Спортивной». Ранее ООО просрочило выплату займа в 200 млн рублей Новосибирскому метрополитену, в связи с чем последний обратился в суд для взыскания долга, сообщил “Прецедент”.

В марте 2023 года МУП «Новосибирский метрополитен» заключило со «СпецТрансСтроем» договор займа, по которому перечислил ему 200 млн рублей. Подрядчику понадобились эти средства для строительства станции метро «Спортивная». Займ был оформлен до 30 июня, а позже продлен до 1 августа. Однако компания в нужный срок не уложилась.

В связи с этим метрополитен решил взыскать деньги через суд. Иск подан в Арбитражный суд Новосибирской области. Сумма требований составила 208 млн рублей.

Ранее прокуратура заключила, что продление действия займа будет противоречить законодательству и внесла главе МУП «Новосибирский метрополитен» представление с требованием исправить нарушений.

Ранее в Новосибирске назвали сроки открытия новой станции метро.