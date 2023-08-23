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общество проиcшествия

Под Новосибирском ФСБ задержала группу «чёрных лесорубов»

Фото: УФСБ НСО

Ущерб от незаконной вырубки леса в Новосибирской области превысил 3 млн рублей.

В Новосибирской области выявили и задержали участников группы «чёрных лесорубов», занимавшихся незаконной заготовкой древесины, сообщили в среду в УФСБ по региону.

Работу по пресечению противоправной деятельности вели сотрудники УФСБ России, МВД и регионального Министерства природных ресурсов. Оперативно-разыскной деятельностью было установлено, что четверо граждан вместе с несовершеннолетним лицом вырубали лес в Мошковском районе с целью получения коммерческой выгоды. Ущерб от их действий составил более 3,4 млн рублей.

Фото Под Новосибирском ФСБ задержала группу «чёрных лесорубов» 2

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц». Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в СУ СК России по Новосибирской области.

Подозреваемые признали свою вину. В качестве обеспечительных мер был наложен арест на спецтехнику фигурантов стоимостью 3 млн рублей, которую они использовали для заготовки и перевозки древесины.

Напомним, ранее в Новосибирске ФСБ задержала организаторов ввоза более 30 нелегальных мигрантов.

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Александр Борисов
журналист

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