Под Новосибирском жители СНТ испугались громких взрывов

Под Новосибирском жители СНТ "Звездное" испугались от громких звуков взрывов и выстрелов.

Под Новосибирском жители СНТ "Звездное" в ночь на 23 августа были испуганы громкими звуками взрывов и выстрелов. Об этом пишет МК-Новосибирск со ссылкой на очевидцев.

По словам жителей, шум начался около 4 утра и не утихал около полутора часов. Сначала было слышно два взрыва, за которыми последовали автоматные очереди. Сейчас местные жители обсуждают случившееся в местном чате.

Садоводство расположено в поселке Красный Яр, недалеко от района Пашино. Однако, на данный момент нет официальной информации о причинах происшествия. Одна из основных версий – это испытания техники на заводе "Искра", который находится рядом с местом происшествия. Но на предприятии и в органах власти пока не комментируют эту информацию.



Напомним, под Новосибирском ФСБ задержала группу «чёрных лесорубов».