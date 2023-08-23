Предпоследнюю пару вант смонтировали на четвертом мосту в Новосибирске

В Новосибирске завершается монтаж вантовой системы нового моста через Обь.

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через Обь. Строители 22 августа установили новую пару вант, которая станет предпоследней, сообщила пресс-служба группы «ВИС».

Вантовая система моста будет удерживать три пролёта переправы общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Предусмотрено 35 пар вант, длина каждой из них 170 метров. Также сейчас подходит к концу бетонирование плит.

На правом берегу завершили укладку верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия автодорог. Специалисты работают на финишным слоем.

В русловой части моста также сделали нижний слой асфальтобетонного покрытия.

“По направлению с левого на правый берег ведётся укладка верхнего слоя дорожной одежды из щебёночной-мастичной смеси. На всех объектах инфраструктуры мостовой концессии Группой «ВИС» ежесуточно задействовано около 1400 человек, 217 единиц машин и механизмов”, — говорится в сообщении компании.

Напомним, в Новосибирске будут искать нового подрядчика для капремонта Октябрьского моста.

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