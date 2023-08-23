Путин решит судьбу генерала из Новосибирска Суровикина

Глава российского государства Владимир Путин решает, на какой должности находиться генералу из Новосибирска Сергею Суровикину.

Решение о должности генерала принимает российский лидер. Так высказался о будущем Сергея Суровикина член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru.

Депутат Госдумы назвал вероятным увольнение Суровикина с военной службы. Он уточнил, что на сегодняшний день нет официальных сведений о судьбе генерала.

«У меня таких данных нет, но такое вполне вероятно. Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию», — подчеркнул Соболев.

Отметим, что ранее признанный в РФ иноагентом бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поделился информацией о том, что Суровикина освободили от должности командующего российскими ВКС. В последний раз генерала можно было увидеть в день мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Зарубежные СМИ подчеркивали, что Суровикин знал о подготовке восстания. Сообщалось, что его задержали, но дочь генерала слухи опровергла.

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