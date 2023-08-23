В Бердске к сроку приговорили пьяного водителя и забрали у него автомобиль

В Бердском городском суде Новосибирской области приговорили к условному сроку любителя пьяной езды и забрали у него автомобиль.

Вступил в силу приговор, который Бердский городской суд огласил ещё 1 августа: дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ возбудили в этом году. 6 апреля уже подвергнутый административному штрафу Артём Кищенко вновь сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21093», после чего был быстро остановлен сотрудниками ДПС.

«Уголовное дело в отношении Кищенко А.В. рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку подсудимый признал вину в содеянном,

- говорится в сообщении Бердского городского суда. – Суд признал Кищенко А.В. виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев».

А для пущей надёжности российский автомобиль «ВАЗ 21093» по решению суда был конфискован, доход от его продажи будет обращён в бюджет государства. Этот приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Также недавно Сиб.фм рассказывал о 60-летнем пенсионере, который пытался вернуть 26-летний «УАЗ» после его конфискации в доход государства.