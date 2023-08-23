В мэрии Новосибирска прокомментировали провал земли у пятиэтажки

В Новосибирске на Бориса Богаткова заменят участок водопровода.

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова, 243/1, заменят водопровод у дома, рядом с которым провалилась земля. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы по восстановлению должны начаться 24 августа.

«по ул. Б. Богаткова произошел провал грунта. Силами МУП «Горводоканал» проведены работы по устранению аварии, однако 21 августа произошел повторный порыв на трубопроводе. Принято решение провести работы по замене участка водопровода от колодца до подвала дома», — сообщили в администрации.

Как ранее писал Сиб.фм, в яму у пятиэтажки провалились две собаки.