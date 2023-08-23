В Новосибирске под пятиэтажкой провалилась земля

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова провалилась земля.

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова под пятиэтажным домом № 243\1 провалилась земля. Об этом сообщили в в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».

По словам местных жителей, рабочие компании "Горводоканал" провели работы по раскопке ямы глубиной в три метра, установили "хомуты" и уехали. Однако вода продолжает заливаться в яму, которая уже стала причиной падения двух собак. Чтобы вытащить одну из них, пришлось вызывать спасателей МАСС. Люди беспокоятся о том, что в яму, где находится силовой кабель, могут провалиться и люди.

Жильцы дома обратились к управляющей компании "Дзержинец" с просьбой заменить трубу и ликвидировать яму.

Технический директор УК «Дзержинец» Николай Дударев в комментариях к посту сообщил, что авария на вводе холодной воды произошла 19 августа, что привело к затоплению подвала и провалу отмостки. Для устранения аварии были вызваны специалисты "Горводоканала", которые 20 августа приехали, раскопали яму, установили "хомут" и откачали воду из подвала. Однако на следующий день подвал снова затопило, а яму никто не закопал и не огородил.

22 августа представители "Горводоканала" прибыли по звонку от УК "Дзержинец" для составления акта о затоплении подвала. В настоящее время в подвале вода отсутствует, но есть "намытие грунта". Объект находится на естественной просушке. Жители дома настаивают на замене трубы компанией "Горводоканал", однако вопрос пока остается нерешенным.



Напомним, на Советском шоссе в Новосибирске произошло жесткое ДТП.