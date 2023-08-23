В Новосибирске 1 сентября потеплеет до +22 градусов

Стал известен предварительный прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске.

В пятницу, 1 сентября, в Новосибирске ожидается теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.погода.

В День знаний будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +22 градусов. Ветер будет слабым, его скорость будет 2-3 м/с.

Сервис gismeteo.ru предоставил немного другой прогноз на первый день в новом учебном году. По его данным, температура воздуха максимум прогреется до +20 градусов. Однако осадков и сильного ветра также не ожидается. При этом со 2 по 5 сентября в Новосибирске будет по-настоящему летняя погода — от +24 до +26 градусов.

Напомним, в новосибирском министерстве труда рассказали о выплатах к началу нового учебного сезона.