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общество

В Новосибирске 23 августа ожидается температура до +26 градусов

Фото Сиб.фм

Синоптики обещают новосибирцам спокойную погоду без осадков.

В среду, 23 августа, в Новосибирске ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС,

Воздух прогреется до +19, +21 градуса в первой половине дня, во второй потеплеет до +24, +26 градусов. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 4-9 м/с.

В Новосибирской области местами будет жара до +29 градусов. На западе региона возможны кратковременные дожди и грозы. Местами прогнозируется ветер с порывами до 16 м/с.

Напомним, 22 августа рейс из Новосибирска в Москву задержали на 11 часов из-за плохой погоды.

#погода #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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