В Новосибирске мотоциклист на Harley Davidson пострадал в ДТП

В Новосибирске 19-летний водитель столкнулся с Harley Davidson.

В Ленинском районе Новосибирск пострадал мужчина на мотоцикле Harley Davidson. Об этом в среду, 23 августа, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 19 летний парень на Toyota Carina на улице Блюхера не пропустил мотоциклиста и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал 36-летний байкер. С места аварии его госпитализировали.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске виновника смертельного ДТП на Красном проспекте отправили в СИЗО.