В Новосибирске виновника смертельного ДТП на Красном проспекте отправили в СИЗО

В Новосибирске суд счёл необходимым отправить обвиняемого в смертельной аварии в СИЗО.

В Новосибирске избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца обвиняемому по уголовному делу, связанному с ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

20 августа 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «Форд Фокус», столкнулся с другим автомобилем на улице Красный проспект, что привело к наезду на пешеходов. Причиной ДТП стало нарушение Правил дорожного движения РФ со стороны обвиняемого.

Учитывая тяжесть преступления и предыдущие нарушения правил дорожного движения со стороны обвиняемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее была раскрыта личность виновника смертельного ДТП на Красном проспекте в Новосибирске.