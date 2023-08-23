В Новосибирске на Советском шоссе в ДТП погибла женщина

В Новосибирске появились подробности жесткого ДТП на Советском шоссе.
В Новосибирске на Советском шоссе в результате ДТП погибла женщина-пассажир. Об этом сообщил первый заместитель начальника Управления ГИБДД Андрей Кузнецов в своем тг-канале.
По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель на Тойота Калдина проехал на красный сигнал светофора и врезался во встречный автомобиль Сузуки Гранд Витара.
В результате ДТП погибла пассажирка Тойоты. Она скончалась на месте от полученных травм.
Также получил травмы виновник аварии и 3 его пассажира. В Сузуки пострадал водитель и пассажир.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, следственно оперативная группа, медицинские работники и МЧС.
Напомним, в Новосибирске после ДТП на Советском шоссе очевидцы заметили людей на асфальте.