В Новосибирске похоронят 15-летнюю девочку, погибшую в московском коллекторе

В Новосибирск спецбортом доставят тело 15-летней девочки, утонувшей на экскурсии по коллектору.

В Новосибирске похоронят 15-летнюю Викторию, погибшую на экскурсии по коллектору в Москве 20 августа. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила знакомая семьи.

По словам собеседницы, родственники девочки решили, что похоронят её в Новосибирске, где она и родилась.

Виктория училась до 7 класса в 196 школе Новосибирска, но переехала к маме в Москву в прошлом году, где закончила 8 класс. 20 августа она пошла на экскурсию по коллекторам, однако сильные ливни быстро затопили подземку. В результате происшествия погибли 8 человек.

По данным федеральных СМИ, экскурсия была не зарегистрирована диггерами и была незаконна. Сейчас следователи проводят обыски у организатора и в квартире гида. После произошедшего инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По уголовному делу был задержан генеральный директор компании-организатора экскурсий «Спутник» из Петербурга. Александра Кима доставили на допрос в Москву, он пытался скрыться за границей, но не успел.

Также обвинение было предъявлено непосредственному организатору смертельной экскурсии Никите Дубасу.

Кроме того, по данным телеграм-канала 112, следователи разыскивают генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского. Его компания занимается организацией экскурсий по подземной Неглинке в Москве. После трагедии бизнесмен сразу же скрылся в Дубае.

Как ранее писал Сиб.фм, в Москве обнаружены тела всех восьми участников экскурсии по коллекторам.