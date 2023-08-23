В Новосибирской области с начала года отремонтированы более 40 железнодорожных переездов

С начала летней ремонтной кампании в 2023 году в Новосибирской области выполнены различные виды работ для обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта на 44 переездах Новосибирской области.

В том числе на 3 переездах уложен резинокордовый настил, на 44 переездах отремонтировано асфальтовое покрытие, на 30 переездах обновлены дорожные знаки, выполнены другие работы.

В текущем году в рамках модернизации железнодорожного пути выполнен комплексный ремонт переездов на станции Чаны и станции Бердск. На железнодорожном переезде 2945 км на перегоне Карачи – Тебисская произведена замена устройств заграждения переездов.

Также на 73 железнодорожных переездах обновлена дорожная разметка.

Сотрудники магистрали обеспечивают нормативное состояние переездов в зоне своей ответственности круглогодично. Для предупреждения ДТП компания проводит мониторинг состояния, а также капитальный и текущий ремонт мест пересечения автомобильных и железных дорог, а также их оборудование современными предупредительными и заградительными устройствами.

Помимо реализации комплексной программы по надлежащему содержанию переездов большое внимание уделяется профилактической работе с водителями автотранспорта.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении переездов.