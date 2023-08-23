В России планируют ввести ежегодную меру поддержи для школьников

Омбудсмен Ирина Волынец предложила выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала идею уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец о ежегодной выдаче школьного сертификата на сумму 20 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.

Как заявила Волынец, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тысячи рублей для мальчика и 26,8 тысяч рублей — для девочки.

В некоторых субъектах РФ уже предусмотрены подобные выплаты, но не все регионы имеют возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.

Данная мера стала значимой поддержкой для семьи в важный период не только для родителей, но и для самого ребёнка, подчеркнула собеседница издания.

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