Ванга знала, чем закончится конфликт: спасёт восьмой правитель

Бескрайние просторы Всемирной паутины вновь всколыхнули якобы вновь найденные и расшифрованные предсказания слепой провидицы относительно текущего геополитического противостояния. Портал «Сиб.фм» публикует подробности таких материалов.

По сети бродит сообщение о том, что ещё в 1988 году Вангелия Гуштерова в своих видениях рассмотрела загадочного Восьмого правителя, который спасет Россию и установит на планете мир. Авторы подобных публикаций ссылаются на слова кума Ванги Сергея Косторного, которые он произнёс в одном из выпусков телешоу «Пусть говорят». Он уверял, что даже когда баба Ванга слегла на больничную койку, она просила о мире: ««Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», цитирует ясновидящую сетевое издание «Интересная Россия».

По словам очевидцев и приближённых к провидице людей, она пророчила мир и покой на всей земле, но лишь в момент прихода «восьмого». Некоторые толкователи, спроецировавшие эти слова на текущую ситуацию, увидели в них посыл на Президента Украины (Владимир Зеленский только шестой по счёту). Другие же убеждены, что речь шла об американском президенте, который сможет наладить отношения Москвы и Вашингтона. Проще говоря, если первый президент СССР Михаил Горбачев сделал шаг навстречу Вашингтону и оттепели в их отношениях, то восьмой правитель Соединенных Штатов доведет дело до конца.

Есть и те, кто считает, что «восьмой» — это президентский срок в России. Борис Ельцин был у власти два срока, затем два раза Владимир Путин, после него один срок руководил страной Дмитрий Медведев, а потом опять два раза кресло Президента занимал и продолжает занимать Владимир Путин. В 2024 году состоятся очередные выборы Президента России. Если судить по данному толкованию, конфликт завершится после начала восьмого президентского срока.

Про Россию, о которой Ванга говорила охотно и часто, она выражалась всегда в позитивном ключе. Одно из последних изречений, по словам Косторного (ясновидящая не разрешала записывать ни видео, ни аудио), дословно звучит так — «нет силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все растает, словно лед. Лишь одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».