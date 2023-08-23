Житель Новосибирской области забил до смерти своего отца

В Новосибирской области мужчину отправили в колонию за убийство отца.

Жителя Куйбышева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего отца, что привело к его смерти, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в декабре 2020 года осужденный посетил своего отца и в результате ссоры нанес ему несколько ударов кулаком в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее в 2021 году мужчине была применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической клинике в связи с возникшим у него после совершения преступления психиатрическим расстройством. Однако после выздоровления в 2023 году применение этой меры было отменено, и уголовное дело направлено для дальнейшего расследования.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, в Новосибирске похоронят 15-летнюю девочку, погибшую в московском коллекторе.