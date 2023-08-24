Более 8 тысяч семей Новосибирской области оплатили детский сад материнским капиталом

Оплата образования детей средствами из маткапитала становится популярной в Новосибирской области.

В Новосибирской области восемь тысяч семей воспользовались правом оплатить детский сад средствами из материнского капитала. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Средства материнского семейного капитала (МСК) позволяют оплачивать услуги детских образовательных учреждений, если они находятся в России и имеют соответствующую лицензию. Оплачивать детсад можно еще до трехлетия ребенка.

В общей сложности различные услуги образования оплатили средствами маткапитала порядка 28,1 тысяч семей региона.

“Родители могут распорядиться средствами капитала в любое необходимое для них время на любого ребенка в семье, в том числе и на нескольких детей одновременно (например, на старшего и на младшего). В этом случае на каждого ребенка необходимо подать отдельное заявление”, — говорится в сообщении ведомства.

Подать заявление об использовании средств МСК можно на сайте Госуслуг, в личном кабинете Социального фонда, в МФЦ или в клиентской службе СФР.

После заключения соглашения между Социальным фондом и образовательным учреждением деньги на оплату занятий поступают в течение пяти рабочих дней.

Напомним, глава СК РФ Быстрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске.