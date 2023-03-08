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Бастрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске

Фото Бастрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске
Фото Бастрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске

Фото: СКР

Ранее в Новосибирске затопило детсад из-за обветшалой крыши.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детского сада, который затопило из-за протекающей крыши. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее обращение к председателю ведомства написала мать одного из воспитанников детсада.

По словам сибирячки, родителям заявили о расформировании группы.

«Ее сын посещает детский сад, где в декабре прошлого года оказалась нарушена целостность кровли, помещения затапливает, однако администрация учреждения никаких мер не принимает. Также отмечается, что в одном из помещений, где размещаются малолетние дети, отсутствует электричество, однако вместо решения проблемы родителям предложено расформировать группу без сохранения образовательного процесса», — сказано в сообщении ведомства.

Проверку взял на контроль в центральный аппарат ведомства.

Напомним, прокуратура начала проверку после затопления детского сада №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Детский сад на Северо-Чемском жилмассиве затопило из-за протекающей крыши 6 марта. Об этом сообщила родитель ребёнка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент привёл к отключению электричества, рассказала женщина. Женщина заявила, что родители планируют жаловаться, так как не хотят дожидаться, пока растает снег.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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