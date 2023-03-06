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общество

В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад после затопления

Фото В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад после затопления
Фото В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад после затопления

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее в Новосибирске из-за проблем с крышей затопило детский сад.

Прокуратура начала проверку после затопления детского сада №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Детский сад на Северо-Чемском жилмассиве затопило из-за протекающей крыши 6 марта. Об этом сообщила родитель ребёнка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент привёл к отключению электричества, рассказала женщина. Женщина заявила, что родители планируют жаловаться, так как не хотят дожидаться, пока растает снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школьница получила перелом позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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