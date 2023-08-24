Больше половины работодателей рады отмене удаленного формата работы

Об этом заявили 64% российских руководителей компаний.

Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» выяснили, что 64% российских работодателей рады полной или частичной отмене удаленного формата работы, другие 28% респондентов расстроены, а 8% не испытывают эмоций по этому поводу, пишет RT.

В исследовании отмечается, что 57% участников опроса заявили, что на удаленке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 13% команда начала работать с ещё большей отдачей, а у 30% работников производительность труда, наоборот, снизилась.

На данный момент положительное отношение к такому формату работы сохранили лишь 28% респондентов, тогда как в 2020 году их было 55%.

Напомним, россияне признались, что хотят уволиться после отпуска.