Два человека пострадали в ДТП с автобусом и Toyota в Новосибирске

В Новосибирске молодой водитель выехал на встречку и столкнулся с автобусом.

В среду вечером, 23 августа, в Советском районе Новосибирска произошла авария с участием пассажирского автобуса №65. Об этом сообщается в телеграмм-канале первого заместителя начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрея Кузнецова.

По его данным, водитель “Тойоты Спринтер Марино” ехал по дороге со стороны ГСК «Физик» в сторону улицы Иванова. В пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ-ВЕКТОР, на борту которого был один пассажир.

В результате аварии водителя иномарки, у которого был только один год стажа вождения, увезли в больницу в бессознательном состоянии с многочисленными травмами. Также пострадала пассажирка автобуса 1946 года рождения.

Напомним, мотоциклист на Harley Davidson пострадал в ДТП в Новосибирске.