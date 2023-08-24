Эксперт Штабина рекомендует не давить на ребенка с выбором профессии

Вместо этого, специалист посоветовала больше общаться с ребенком, чтобы узнать о его интересах.

Руководитель профориентационных и просветительских проектов VK Алёна Штабина объяснила, что родителям не следует делать выбор в пользу какой-либо профессии без желания ребенка. Об этом пишет RT.

По словам специалиста, в такие моменты дети теряют мотивацию. Поэтому лучше открыто пообщаться с ребенком, чтобы узнать о его текущих интересах и предрасположенностях, советует Штабина.

Она добавила, что начинать разговоры о выборе профессии оптимально, когда школьник оканчивает шестой или седьмой класс.

«В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен», — уточнила эксперт.

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