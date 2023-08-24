Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области

Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета.

Росавиация РФ подтвердила, что на борту разбившегося бизнес-джета в Тверской области находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Их имена находятся в списке погибших, которые опубликованы в телеграмм-канале ведомства.

Самолет Embraer–135 (ЕВМ-135BJ) потерпел крушение 23 августа в Тверской области возле населенного пункта Куженкино. Воздушное судно принадлежало компании «МНТ- Аэро», которая занимается бизнес-перевозками. Самолет имел разрешение на полет.

По данным Росавиации, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

“Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования”, — говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты будут искать «чёрные ящики» для их дальнейшей расшифровки.

Напомним, ночью 23 августа в телеграмм-появились первые сообщения о крушении самолета, на борту которого были сотрудники ЧВК “Вагнер”. Первоначально не было точной информации, есть ли среди погибших Евгений Пригожин.