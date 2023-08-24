Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе: что «мятежник» заявлял в Новосибирске?

В конце весны в Новосибирске прошла пресс-конференция с участием лидера ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вспоминаем, зачем он приезжал в столицу Сибири.

В Новосибирске 31 мая в клубе НРООВСС «Силовое Единство Сибири» на Челюскинцева,15, собрали представителей СМИ для презентации проекта «ЧВК Вагнер. Второй фронт». Большинство журналистов в зале знали, что на мероприятие приедет глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, так как он ранее появлялся перед прессой в других городах.

Пригожин появился спустя пару часов в окружении охранников, где стал отвечать на вопросы. Он заявил, что нужна еще одна мобилизация в стране.

«Есть необходимость в мобилизации, и она сто процентов будет обсуждаться», — заявил он 31 мая.

По его мнению, нужно мобилизовать 1-2 млн человек и ввести военное положение, а все ресурсы должны быть направлены на оборону.

Кроме этого, Пригожин рассказал, что вложил в ЧВК около полутора миллиардов долларов собственных средств, а генерала Суровикина из Новосибирска назвал одним из лучших.

«Ваш земляк официально приставлен к ЧВК «Вагнер» и может с нами общаться, не опасаясь быть уволенным за это», — говорил Пригожин новосибирским журналистам.

Тогда он затронул и громкую тему в Новосибирске. Он подтвердил, что двух девочек в Академгородке изнасиловал представитель его компании.

«Вот этот гаденыш, который изнасиловал двух школьниц, да, действительно, мы забирали его с колонии», — рассказал он о подозреваемом.

По словам Пригожина, что если заключенные, которые «набедокурят» и совершат запрещенные правилами ЧВК вещи, ответят по всей справедливости "военного времени", так как уходя, подписывают бумажку с правилами, где запрещается: дезертирство, мародерство, изнасилование и т.д.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.