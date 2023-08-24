Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ: что известно к данному часу

Ночью 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, на борту которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Что известно о трагедии на данное время — в материале Сиб.фм.

В полночь 24 августа в телеграмм-каналах появились первые сообщения о крушении самолета Embraer–135 (ЕВМ-135BJ), на борту которого находились сотрудники ЧВК «Вагнер». Достоверно не было известно, находился ли там Евгений Пригожин. Бизнес-джет летел из Санкт-Петербурга в Москву и имел разрешение на полет. В соцсетях местные жители делились кадрами с места крушения самолета.

Известно, что полет выполняла компания «МНТ- Аэро», специализирующаяся на бизнес-перевозках. Следом за этим бортом из Санкт-Петербурга летел второй самолет с "музыкантами", в итоге он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

В близких к ЧВК телеграмм-каналах некоторое время не подтверждали гибель Пригожина и просили не сеять панику. Однако позже гибель главы вагнеровцев подтвердила Росавиация. Ведомство опубликовало список погибших. Это были три члена экипажа и семь пассажиров, включая Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина.

Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.