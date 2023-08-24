Иеродиакон из Новосибирской области отправился в зону СВО

В зону СВО отправился священнослужитель из Новосибирской области.

В мае 2023 года иеродиакон Паисий (Коновалов) из Новосибирской области отправился в зону проведения специальной военной операции. Он переехал в Бердянск на юг Запорожской области, сообщили в «Сибкрае».

Паисий поехал на спецоперацию с епископом Лукой, с которым служил на Искитимской кафедре бок о бок 11 лет. Как отметил иеродиакон, служение священника в Русской православной церкви сродни сложению военных.

«Епископа Луку поставили в известность, ознакомили с указом о назначений, и владыка без сомнений этот указ принял. А я был вправе выбирать: ехать или оставаться в Новосибирской области», — заметил Паисий.

Ему было сложно расстаться с Новосибирском, потому что именно в этом городе он провёл всю жизнь. Однако иеродиакон уехал на СВО, потому что «те, кто владыку сопровождал, важнее были ему в помощь на запорожской земле». В Бердянск священнослужители прибыли 27 мая.

«Когда мы приехали в Бердянск, в первую же неделю мы попали под несколько ракетных обстрелов», — поделился отец Паисий.

После этого иеродиакон стал больше понимать живущих на этой территории людей. Он добавил: в окопах нет атеистов. По его мнению, память о Богу и совести помогает военным не опустить руки.

Напомним, что глава элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что предстоящей осенью на линии боевого соприкосновения будут наблюдаться резкие изменения.