В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров заявил о важности скорейших мер на фронте.

Глава элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что предстоящей осенью на линии боевого соприкосновения будут наблюдаться резкие изменения. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Он подчеркнул, что преимущество на российской стороне. Панфёров отметил важность мер для создания преимущества ВС РФ, напомнив об осенней грязи и дождях. Он сообщил, что осенью произойдут существенные изменения, дополнив, что позже проинформирует, о чем именно идет речь.

«Нынешняя ситуация говорит о том, что в скором времени будут предпринимать меры для того, чтобы усилить позиции и обеспечить успех в ближайшие недели и месяцы», — сказал Панфёров.

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