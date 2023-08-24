Катались на пони и угощались урожаем: В Новосибирске прошел городской праздник «День соседей»

В Новосибирске отпраздновали День соседей. Теплая встреча состоялась в Дзержинском районе 24 августа.

Этот праздник ТОС «Ипподромский» отмечает не впервой. Выйти во двор, послушать праздничную программу, получить благодарности за активную работу — все это уже давно стало традицией, которая держится многие годы.

На небольшой территории уместилось всё: настольные игры для детей и взрослых с призами в виде конфет, две небольших пони, на которых катали всех желающих, и даже сцена для праздничного концерта.

Основная программа началась с творческого номера на сцене. После музыкальной композиции с приветственным словом выступил депутат горсовета Сергей Бондаренко, который сам живет во дворе 35 лет и знает многих жильцов лично.

«Улыбнись соседу мирно, руку дружбы протяни, чтобы в доме многоквартирном жили лишь друзья одни» — именно так он начал свое выступление. Народный избранник поздравил жильцов с праздником и пожелал соседского взаимопонимания, здоровья и доброго настроения.

Непосредственное участие депутатов в данном мероприятии повысило доверие новосибирцев представителям власти и позволило поделиться, как своими проблемами с избранниками, так и своими житейскими радостями.

Вручение удостоверений и памятных знаков стало ключевым событием дня. Депутат и председатель ТОС наградили самых активных участников. При этом раньше в списках на награждение было по 6-7 человек, а сейчас их уже за сорок.

«В ТОСах заинтересованы, потому что они берут очень большую часть работы. Ту, которую муниципалы не всегда могут вести. Мы даже помощь оказываем. В одной семье мама больная, а сын ослеп. Мы связались с социальной защитой и приставили людей, которые за ними следят, ухаживают» — рассказала Ольга Косырева, председатель ТОС «Ипподромский».

В перерывах между вручениями наград проходили детские игры с аниматором-клоуном. Именно эта часть стала самой громкой и активной. Ребята собирались в круг, пели, танцевали и выполняли смешные задания.

Отметим, что на мероприятии были представлены не только развлечения от организаторов, но и инициативы от самих жильцов. Сразу несколько жителей района решились продемонстрировать свои творческие работы и поделиться дачным урожаем с соседями.

Например, Ольга Владимировна принесла картину французского двора, вышитую очень мелким крестиком. Работа над картиной заняла у нее 11 месяцев.

После завершения праздника, всех угостили дыней, арбузом, домашними пирожками и конфетами. Праздником все остались довольны.