На Новосибирск обрушился сильный ливень

В вечернее время 24 августа в Новосибирске начался сильный ливень.

В Новосибирске вечером в четверг начался мощный ливень. В ряде домов из-за грозы произошло отключение света.

Согласно данным «Яндекс.Погода», левый и правый берега Новосибирска оказались под мощным воздействием дождя с грозой. Отмечается, что осадки продолжатся в ближайшие пару часов.

Так, света лишились жители домов в Ленинском районе Новосибирска. В соцсетях пишут, что темнота окутала территорию до крымского ЖК. Очевидцы сообщили об ударе молнии в один из домов на Горском.

Корреспондент Сиб.фм запечатлел на фото грозу в Горском микрорайоне, 8. По-настоящему захватывает.

Телеграм-канал ACT 54 Black проинформировал, что несколько следующих в Толмачево рейсов перенаправили на посадку в Барнаул.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирск придут грозовые дожди со шквалистым ветром 25 августа.