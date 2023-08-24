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вчера 23:52
общество

На Новосибирск обрушился сильный ливень

Фото: ru.freepik.com

В вечернее время 24 августа в Новосибирске начался сильный ливень.

В Новосибирске вечером в четверг начался мощный ливень. В ряде домов из-за грозы произошло отключение света.

Согласно данным «Яндекс.Погода», левый и правый берега Новосибирска оказались под мощным воздействием дождя с грозой. Отмечается, что осадки продолжатся в ближайшие пару часов.

Так, света лишились жители домов в Ленинском районе Новосибирска. В соцсетях пишут, что темнота окутала территорию до крымского ЖК. Очевидцы сообщили об ударе молнии в один из домов на Горском.

Корреспондент Сиб.фм запечатлел на фото грозу в Горском микрорайоне, 8. По-настоящему захватывает.

Фото На Новосибирск обрушился сильный ливень 2

Телеграм-канал ACT 54 Black проинформировал, что несколько следующих в Толмачево рейсов перенаправили на посадку в Барнаул.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирск придут грозовые дожди со шквалистым ветром 25 августа.

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Павел Фролов
Журналист

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