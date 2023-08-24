В Новосибирске биолог Яновский объяснил нашествие змей в августе

В августе в Новосибирской области грибники и дачники вновь стали часто сталкиваться со змеями — чаще всего контакт происходит в отдалённых районах, таких как Северный, Усть-Тарский и Кыштовский. Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил это явление.

Аграрии и грибники из Новосибирской области рассказывают, что стали чаще встречаться со змеями не только в лесу, но и поблизости от своих домов. Некоторые находят даже свитки ужей или, чего хуже, гадюк. Это биолог Алексей Яновский связывает с окончанием лета.

«Это связано с тем, что и взрослые особи, и их детёныши сейчас ищут место для того, чтобы спрятаться на зиму. Их можно встретить, спрятавшихся и в компост, и в навоз. Это их любимые места, где они прячутся, — объясняет Алексей Яновский. – Сейчас они активно перемещаются, и поэтому попадаются на глаза людям».

В укрытиях вблизи жилищ людей прячутся не только ужи, но и гадюки. Последние, конечно, чаще избегают встреч с человеком.

«Сейчас потепление, но они ищут места на зимовку уже. Они впадают в оцепенение, в спячку, но для этого им нужно уютное, утеплённое место. Поэтому пока тёплая погода, активность змей будет наблюдаться и дальше»,

- заключил Алексей Яновский.

Активность змей может наблюдаться и в сентябре, если погода будет тёплой, а снег не выпадет рано. Кстати, на первую декаду первого осеннего месяца синоптики обещают даже до +20 градусов.

Кстати, в этом году змеи начали и раннюю активность: в некоторых районах Новосибирской области их замечали уже в начале апреля. Так, житель Барабинска столкнулся с такой гостьей прямо у здания суда.