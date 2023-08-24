Крупный застройщик открыл продажи во втором доме жилого комплекса комфорт-класса

Квартиры в «Сакура Парк» от ГК «Расцветай» пользуются популярностью среди новосибирцев и всех, кто желает переехать в столицу Сибири. Это связано с тем, что комплекс соответствует основным критериям комфорта современного человека.

Комплекс расположен в удобной городской локации — «новом» центре мегаполиса. Как отмечают аналитики рынка недвижимости, ранее центром Новосибирска считались места рядом с метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», но теперь он сдвинулся в направлении «Октябрьской». «Сакура Парк» располагается рядом с ключевыми станциями: в 10-минутах от «Октябрьской» и 15-ти от «Площади Ленина». Еще одно преимущество — удобный выезд на Ипподромскую, которую называют «транспортным скелетом» города, опорой, соединяющей районы и пропускающей колоссальный трафик.

Фото: Квартиры в «Сакура Парк» пользуются популярностью среди новосибирцев и желающих переехать в столицу Сибири.



Для современного человека самый ценный ресурс — время. Здесь им можно распоряжаться максимально эффективно: работать, проводить досуг и решать бытовые вопросы в одной локации. Для Новосибирска — это «новый» центр, где расположены офисы, лучшие кафе, торговые центры, музеи, театры. Рядом с жилым комплексом также располагаются бизнес-центры, несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, городская поликлиника №1, ТРЦ «Аура» с гипермаркетом «Окей», супермаркет домашней еды «Бахетле» и парк «Аллея Городов».

Основой комфортной среды в комплексе являются практичность, удобство, долговечность и эстетика: три дома с современным и лаконичным дизайном, большой площадью архитектурного остекления и летящими ввысь вертикалями фасадных линий. Расположение домов имеет форму раскрытой книги, образуя внутри камерные уютные дворы, защищенные от шума города.

Придомовая территория благоустроена для разных видов активности и отдыха: есть оборудованные детские площадки и места для занятий спортом. Также здесь предусмотрены колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобный подземный паркинг.

Фото: Придомовая территория «Сакура Парк» зонирована для разных сценариев активности и отдыха.

«Аллея Городов» рядом с жилым комплексом — продолжение его концепции. В парке есть чем заняться людям самого разного возраста: пробежки, прогулки на зимнем свежем воздухе и катание на лыжах.

В «Сакура Парк» функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием — от 27 кв.м и до 100 кв.м. На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.



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