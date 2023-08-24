Пенсионер из Тюмени лишился 2,5 миллионов рублей из-за уловки мошенников

Аферисты использовали стандартную схему обмана — ДТП с пострадавшим.

В Тюмени мошенники похитили у пожилого мужчины 2,5 миллиона рублей. Крупную сумму он отдал сам в подъезде своего дома курьеру. Об этом сообщает Вслух.ru.

Отдать все свои деньги пенсионер решил на «благое» дело. Ведь ему позвонил псевдо-сотрудник МВД, который сообщил о ДТП с пострадавшими, виновницей которого якобы была его дочь. Эти миллионы потребовались для «непривлечения» ее к уголовной ответственности. Тюменец не долго думая отдал все свои деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело. Всего за неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 55 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 10 миллионов рублей.

Напомним, самарчанка влезла в долги на 1,5 миллиона рублей из-за мошенников.