Представитель «Вагнера» в Новосибирске прокомментировал гибель главы ЧВК Евгения Пригожина

По мнению представителя ЧВК, крушение самолёта Пригожина было спланированным.

В новосибирском офисе ЧВК «Вагнер» прокомментировали гибель Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы в Тверской области 23 августа. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм президент клуба НРООВСС «Силовое Единство Сибири», где подписывали контракты с «музыкантами», назвал произошедшее убийством.

«Его однозначно убили, вот просто сомнений ноль. Просто убили. Я ошарашен этими событиями, надо всё это переварить», — заявил Валерий Фёдоров.

Что будет с клубом и официальным представительством ЧВК, Федоров не прокомментировал.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.