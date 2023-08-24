Процесс не остановить: «Сербская Ванга» предрекла распад европейских стран

Верица Обренович, некогда работавшая на высшее политическое руководство Югославии, предсказала будущее России и других стран мира на ближайшее время. Портал «Сиб.фм» публикует самые любопытные выдержки из её слов.

Присоединение Крыма к РФ, пандемия коронавируса и изобретение первой вакцины в России – сбывшиеся пророчества сербской ясновидящей Верицы Обренович. Её предсказания были засекречены на протяжении многих лет, поскольку сильнейшие способности женщины были использованы на службе Югославского правительства. Чаще всего «работу» Верицы записывали на видеокамеру. Недавно часть этих съёмок попала в нашу страну. По некоторым данным, их ввёз на территорию России некий оператор, который фиксировал пророчества «сербской Ванги» (некоторые кадры ранее демонстрировались на телеканале «Россия», а полную версию можно найти на портале «Смотрим»).

Среди долгосрочных предсказаний сербки выделяются масштабные видения о будущем нашей страны и мира в целом до 2030 года. Так, по мнению Верицы, в ближайшие семь лет «на мировой арене сменится лидер — РФ и группа БРИКС заменят США». Российские территории значительно увеличатся, уверена ясновидящая, поскольку к нашей стране якобы примкнут страны Балтии (речь идет об Эстонии, Латвии и Литве). Произойдет это после того, как РФ начнет расширять свои границы в Европу, пояснила опытный медиум.

Также «сербская Ванга» уверяет, что Россия займет центральное место в мире, а вместе с ней важнейшие международные решения будут принимать Китай и Индия.

Что же касается будущего других стран мира, то оно будет незавидным, полагает сербка. В частности, Великобритания к 2030 году распадется Англию и Шотландию, а Испания и Италия на северные и южные регионы. Во Франции продолжатся беспорядки: «Из-за таяния ледников под воду уйдут Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Голландия. Эти страны будут стерты с карты мира. Вулкан Этна в Италии пробудится, содрогнется земля. Люди в панике решат бежать из сел, пытаясь спасти свою жизнь. Это будет соизмеримый ответ природы на вражду между людьми», пояснила она.