Совершенно секретно: опубликован отчёт о крушении самолёта Пригожина

Стала известна хронология авиакатастрофы, в которой погиб создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о полете бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ), который потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Согласно данным сервиса, самолет начал передавать данные о полете в 14:46 по времени UTC (17:46 мск) и продолжал их передавать до 18:20 мск.

Embraer поднялся на высоту 8,5 км и какое-то время продолжал полет на этой высоте. Затем он набирал высоту, вновь снижался, и за 30 секунд потерял 2,4 км. Самолет не передавал информацию о своем местоположении, но Flightradar24 удалось отследить другие данные, которые дают представление о последних минутах полета. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

Среди возможных пассажиров называли основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, нескольких бойцов ЧВК и гендиректора ЗАО «Нева» Валерия Чекалова.

Напомним, в полночь 24 августа в телеграм-каналах появились первые сообщения о крушении самолета Embraer–135 (ЕВМ-135BJ), на борту которого находились сотрудники ЧВК «Вагнер». Достоверно не было известно, находился ли там Евгений Пригожин. Бизнес-джет летел из Санкт-Петербурга в Москву и имел разрешение на полет. В соцсетях местные жители делились кадрами с места крушения самолета.

Известно, что полет выполняла компания «МНТ- Аэро», специализирующаяся на бизнес-перевозках. Следом за этим бортом из Санкт-Петербурга летел второй самолет с "музыкантами", в итоге он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.