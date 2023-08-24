Три миллиарда рублей направлено на модернизацию теплосетей Новосибирска в 2023 году

За 10 лет на обновление городских теплосетей направят 16 млрд рублей. В Новосибирске реализуется инвестиционная программа, направленная на ремонт и замену тепловых сетей. Больше всего средств будет освоено в текущем году — около 3 млрд рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Контролируем ход ремонта магистральной теплосети по ул. Троллейной. Этот объект входит в инвестиционную программу, которая составлена с учётом вхождения Новосибирска в ценовую зону. В соответствии с этой программой за 10 лет в обновление тепловых сетей города Новосибирска должно быть вложено 16 млрд рублей. Составлен график работ, средства распределены на все 10 лет. В прошлом году освоено чуть более 1,2 млрд рублей. В этом году предусмотрено около 3 млрд рублей – самый большой объём по сравнению с другими годами», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Работы по техническому перевооружению магистральной тепловой сети на пересечении улиц Троллейной и Титова выполняет Сибирская генерирующая компания. Замене подлежит участок теплотрассы диаметром 1000 мм протяженностью 86 м по каналу. Возраст демонтируемой трубы – 54 года.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко, теплотрасса на ул. Троллейной — один из самых технически сложных участков этого года, поскольку трубы проложены под проезжей частью ул. Титова.

«Магистраль диаметром 1000 мм обеспечивает подачу тепла от ТЭЦ-3 в жилмассивы Кировского района — Затулинский, Чемской. Мы меняем не только трубы, но и железобетонные конструкции канала, где они проходят, это трудоёмкая работа. На перекрестке улиц Троллейной и Титова приходилось на некоторое время сужать дорогу, останавливать движение трамваев. Сейчас основные работы выполнены. До 5 сентября мы завершим монтаж труб, чтобы запустить теплоноситель и подключить потребителей по постоянной схеме. Благоустройство будет закончено до 21 сентября», — сообщил Максим Рябенко.

Теплосеть по ул. Троллейной обслуживает 15 детских садов, 14 школ, 5 лечебных учреждений, 318 многоквартирных домов, 182 индивидуальных домовладения, а также более 500 иных объектов. Горячее водоснабжение потребителей на время ремонта обеспечивается по временной схеме.

Всего в 2023 году по инвестиционной и ремонтной программам запланирован ремонт 31 участка. Из них 4 объекта выполнены полностью, 10 — в завершающей стадии, 5 — в работе, на остальных участках ведётся засыпка и благоустройство.

Большой объем работ выполняется на теплосетях по улицам Широкой, Связистов, Невельского, Петропавловской. Улучшение теплоснабжения жители Западного и Троллейного жилмассивов смогут ощутить уже в предстоящем отопительном сезоне.