В крушении самолёта главы ЧВК «Вагнер» погибла единственная девушка

Стюардесса Кристина Распопова погибла в крушении самолёта главы ЧВК «Вагнер».

23 августа в крушении бизнес-джета Embraer-135BJ, в котором находились сотрудники ЧВК «Вагнер», погибла единственная на борту девушка. Стюардессе Кристине Распоповой было 39 лет, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее девушка работала в бизнес-авиации в Москве, а позже перебралась в Санкт-Петербург и устроилась в фирму «МНТ Аэро».

По словам родных Кристины Распоповой, за несколько часов до вылета она предупредила их о задержке рейса по неизвестным причинам. Перед вылетом она поделилась в соцсетях фотографией из кафе аэропорта.

Брат Кристины — зампрокурор Еманжелинска Челябинской области Евгений Распопов. О нём также писали в СМИ, когда он в должности ВрИО прокурора города развёл конфликт с главой СК РФ Бастрыкиным. Было возбуждено уголовное дело по распоряжению Бастрыкина по факту смерти двух мужчин в больнице. На следующий день Распопов отменил это распоряжение — оно показалось ему незаконным.

Ранее Сиб.фм публиковал страшные кадры крушения самолёта 23 августа.